〔港报财经评论〕提防美债焦虑症复发--经济日报11月15日

提防美债焦虑症复发/ 林瑞芬

在今年8月2日美国总统签署了提高美国债务上限和消减赤字法案,将债务上限提高至少2.1万亿美元,在10年内消减赤字2万亿美元以上.该法案分两部分执行,第一部分先提高债务上限9,000亿美元,消减赤字9,710亿美元,并已获批准.第二部分批准的最後期限为11月23日,故提防两党在期限前又传出分歧消息,从而令市场焦点转投美债.如何判断市场神经又一次被触动,可留意美国10年期债息走势,若抽高突破下降轨2.5厘,表示市场重新关注问题.相反,美债问题未被市场聚焦,股民就可暂纾一口气.

回说令市场疲劳轰炸的欧债问题,已令5个欧盟国领导人下台,但变天不代表问题迅速解决.西班牙本周将举行大选,选出新政府,该国新政府必须削减约三分之一的财政赤字,并对明年到期的近500亿欧元债券进行再融资.但欧盟委员会估计,西班牙难以实现经济增长及减赤目标.据西班牙国家统计局本月11日发布的资料显示,今年第3季该国经济发展出现停滞.对当前欧债问题的判断的难处,不在于没有看到问题所在,而是在处理过程中的政治障碍.意大利及希腊虽迅速稳定政局,但意大利标售5年期BTP公债毛收益率6.29%,创欧元问世以来新高,市场似乎未对意债问题放松.

在欧债危机之下,欧美经济风雨飘摇,使得不少倚重出口的亚洲经济体决策当局不得不采取进一步的干预措施.继澳洲本月1日重启降息後,印尼央行周四也连续第2个月减息,且降幅是预期的2倍,中国亦于10月放大信贷额,凸显决策者在通胀压力略纾缓下,急于刺激经济的意图.中国经济经过近2年调控,"软着陆"机会愈来愈大,据发改委宏观经济研究院在下属《宏观经济管理》杂志发表报告预计,今年中国GDP增长9.4%左右,居民消费价格指数涨幅在5.5%左右.报告称,考虑到明年国内外环境及当前经济形势,预计明年中国经济增速将保持温和回落态势,全年GDP增长9%,CPI涨幅则在3.6%左右.报告预计今年全年工业增加值增长14%左右,全社会消费零售商品总额增长17%,固定资产投资增幅为25%,出口增长率约22%.上周证监会将分红政策的要求应用于首发股票,要求即将上市的股票规定分红政策,就股市结构都落力修正,A股年底前的走势仍可望跑赢港股.上证综合指数反弹向上挑战2,600点,昨收2,528点,升47点.(007)

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电力股盈利还看煤价/ 余少文

中资股转强,汽车股和电力股表现相对最好,都涉及中国政策,如中国内地进一步推动新能源汽车,取消新能源汽车出牌限制,令比亚迪(1211.HK)急升26%收20.85港元,可以说是调整一年多及市值损失超过80%以来,反弹最强的1日.惟整体而言,认为电力股表现更佳,升幅由1.7%-8%不等,最强是大唐发电(0991.HK)和华电国际(1071.HK),受惠中国内地媒体指中国将批准加电价.媒体指有关部门近期已上报电价调价方案,并考虑通胀下降趋势确立下,调价方案近期获批的可能性较大,而加价范围不会效法上半年只局限12个省份.更重要是每千瓦时上网电价如上调1分,可以覆盖每吨约25元人民币的煤价上涨成本压力,以平均水平测算,上网电价每千瓦时上调2分,电力企业盈利可恢复至2010年底水平.

其实,中国早年推出煤电联动政策,近年已名存实亡,因为中国内地通胀严重而禁止电企加价,惟煤价则持续上升,导致不少电厂亏损,即使今年上半年上调电价也只针对部分省进行,也令电力股今年首三季盈利表现波动.如华能国际(0902.HK)第二季盈利较首季高出3倍,第三季又环比下跌近80%,华电在首季和第三季更见红,似乎反映发电量愈多,电煤需求更大,成本愈高,盈利表现也相对失色.不过,按去年发电情况,9月发电量需求已下降,增长放缓至单位数,但今年9月发电量增长仍有12%,10月才放缓至9%,似乎中国内地天气提早转冷下,电力需求或高于去年同期.加上明年1月开始实施火电厂排放新标准,以及中国内地煤价持续上升,如中国内地资料显示,秦皇岛大同优混每吨已升越900元人民币,进一步逼近2009年超过1,000元人民币水平,也是近年高位,将会增加电厂成本,上调电价已成迫切性.

然而,中国即使上调电价,只会反映明年收入身上,电企能否提升盈利还要看明年的电煤合约谈判进展以及明年现货价水平,若然中国批准加电价,相信煤企也会要求加煤价,故电企始终难以解决成本压力.除非中国肯维持煤电联动措施,否则明年盈利难以大幅增长,短期即使公布加电价,也要小心大户好消息出货.(010)