〔港报社评〕应容许家长查性罪行记录--星岛日报11月15日

香港下月起推行性罪行定罪记录查核机制,对于求职者申请性罪行"良民证",或者准雇主查询方面,都设立重重关卡,令这个降低儿童被性侵犯机会的计画,减少滥用.无论香港或者海外,都再三发生过有性罪行前科的人士,找到频密接触儿童的岗位工作,导致更多儿童受到侵犯.避免重蹈外国滥用覆辙.今次港府推出的机制,保护儿童组织在欢迎之馀,提出了一些不足之处,包括只属自愿性质,没有立法规定所有多接触儿童的机构,在聘请员工时都要对方提交有没有干犯过性罪行的记录,以及实施范围比较狭窄,例如家长在聘请子女补习教师时未能查询.

堵塞自雇人士免查漏洞.港府打算机制实施半年後检讨,待机制运作上了轨道,港府需要研究扩大应用的范围.有关范围包括两方面,一是涵盖的罪行,二是查阅的资格.罪行方面,在公众地方暴露下体,或者偷拍裙底,不包括在查询范围内.由于这些罪行的检控,多是在公众地方行为不检、或者游荡,香港法庭每天都有大量这类罪行个案,大部分不涉及风化,如果要抽出来,涉及庞大资源,要与这类犯事者对儿童会造成伤害威胁程度,作出衡量.香港发生过积犯自己开设补习社後非礼学员,又有自雇的保母车司机性侵犯学童,由于他们不是雇员,新机制都无法杜绝,此外,家长聘请补习老师或者托儿,都希望不会"引狼入室".港府日後检讨,须把家长列入有资格查阅记录,保障子女安全.(A06)