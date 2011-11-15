〔港报社评〕保护儿童免被性侵犯,尽快强制查核求职者--明报11月15日

港府由下月1日起推行"性罪行定罪纪录查核机制"(下称查核机制),由于是行政方式,没有法律规定,又基于求职者自愿原则,而且香港现行性罪行定义与现实脱节,所以查核机制能否发挥效用,存在疑问.港府应把提防性罪犯再次侵犯无辜者放在首位,尽快推动立法,才能比较有效保护儿童或智障等人士.

自愿查核效用成疑,排拒家长并不合理.关于如何防止性罪犯释囚不再危害人群,美国早有可供公众人士查阅的性罪犯名册.法改会去年2月发表报告,表示考虑到性罪行者私隐和更生需要,不赞同仿效美国的做法,法改会建议在立法前,利用警方所保存刑事定罪纪录来筛选求职者,建议获港府接纳,制定出下月实施的查核机制.机制是自愿性质,无强制成分,而且是行政方式,雇主招聘时不做这个程序,也没有违法.

查核机制或更人性化,惟须立法强制始奏效.防止虐待儿童会提供的数字显示,儿童被性侵犯个案有逐年上升趋势,现在推行自愿查核机制,只是港府应对这个问题,踏出第一步,但力度不足,而与儿童接触较多的教育工作者,接近90%认为应该强制立法查核,这个强烈取态,值得港府参考.美国让公众可以查阅性罪犯名册,对释囚的私隐及更生需要,确实不利,释囚的家人也会遭到影响;香港所采用查核机制,可能是比较人性化的安排,但是自愿性质,就使查核成为可有可无,所以,港府要尽快朝着立法强制查核推进,加强保障儿童和无行为能力人士.(A06)