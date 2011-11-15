〔港报社评〕奥巴马公开棒打,势惹北京还击--经济日报11月15日

美国总统奥巴马昨亲身上阵,抨击人民币升值不够.奥巴马棒打中国升级,是为求明年成功连任,在失业率高企下,用打中国来争选票.对此,若中国不作有力反击,难有望遏止奥巴马愈打愈狠,故中美未来数月冲突难免升温.难扭转高失业改向中国开刀.奥巴马前日与中国国家主席胡锦涛闭门会议时,抨击中国贸易政策令他不耐烦,昨更借公开场合赤膊上阵,斥中国不守国际规则,要在汇率及贸易上多负责任.中国外交部官员立即反驳,中国无义务遵守由一个或几个国家决定的准则.

奥巴马高姿态棒打中国,主因是二次世界大战後,美国没有一个总统可在失业率高达7.2%时成功连任,美国失业率现仍高踞9.1%,又面临双底衰退威胁,在明年11月总统选举前,失业率若能跌至8%水平,已是万幸.故此,高失业率、人民不满已成奥巴马寻求连任障碍,在解救经济束手无策下,图打中国牌,将经济不景气责任推给中国,取悦选民,转移民众视线.对北京而言,要思考是否高调反击,因北京若忍气吞声,奥巴马将得寸进尺.北京只有适当反击,打着奥巴马痛处,才有望将美国迫回谈判桌,而非公开扭打.

当前,北京动用反击手段之一,就是狠沽美债.作为美国国债最大海外持有人,中国目前持有约11,400亿美元美国国债,若中国三两个月内,大手沽出1,000亿美元美债,可能会驱使美债利率上升,美国10年期国债孳息率约为2厘,中国沽美债,将拉高按揭、企业贷款和消费信贷利率,势将打击投资与消费,导致美国失业率更难回落.无论中国作何种反击,都须令奥巴马意识到,棒打中国不但未能产生正面效应,甚至还有负面後果,才能迫使奥巴马改变打中国牌的策略,并愿重回谈判桌上,谋取北京以经贸利益换取和平与发展空间,中美关系才有望重回正轨.故此,奥巴马将棒打中国行动升级,势令中美关系火药味大增,北京短期内将被迫强硬反击.虽然中美关系最终坏也坏不到哪里去,但中美短期的争拗、碰撞难免,可能会冲击香港以至环球市场,投资者必须对此加以关注.(A04)