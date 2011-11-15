〔香港股市〕低开1%,建行因美银减持股份而下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月15日电---香港股市周二低开,因欧元区公债收益率(殖利率)攀升预示投资者买兴疲弱;金融股成为最大拖累因素,此前美国银行(BAC.N)再度减持中国建设银行(0939.HK)股份.[ID:nCN1218630]
恒生指数.HSI开盘下挫1%,报19,305.28点.恒生国企指数.HSCE开低1.1%.(完)
--编译 肖群英;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选