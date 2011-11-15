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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 09:43 BJT

〔香港股市〕低开1%,建行因美银减持股份而下滑

路透香港11月15日电---香港股市周二低开,因欧元区公债收益率(殖利率)攀升预示投资者买兴疲弱;金融股成为最大拖累因素,此前美国银行(BAC.N)再度减持中国建设银行(0939.HK)股份.[ID:nCN1218630]

恒生指数.HSI开盘下挫1%,报19,305.28点.恒生国企指数.HSCE开低1.1%.(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

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