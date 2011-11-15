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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 09:29 BJT

〔香港热股〕建行H股开盘跌近2%,此前遭美国银行再度减持股份

路透香港11月15日电---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的H股周二开盘跌1.99%,逊于大市表现,此前遭其战略性股东美国银行(BAC.N)再度减持股份.

建行H股开盘报5.42港元,大市恒生指数.HSI开跌1.04%.

美国银行周二晚宣布计划以66亿美元现金出售大部分持有的建行股份,预计可产生18亿美元的税後利得.[ID:nCN1217528][ID:nCN1218630]

此前8月美国银行同意向一组投资者出售83亿美元建设银行股票,相当于当时所持股份的一半.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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