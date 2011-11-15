〔香港热股〕建行早盘先跌後回升,美国银行再度大手减持反助扫除阴霾(更新版)

(新增分析师评论及更新股价表现)

* 建行H股开盘跌近2%,其後逆转升逾2%

* 此前美国银行宣布计划减持66亿美元建行股份

* 分析师指外资策略股东减持,有助消除建行股价阴霾

记者 雷美珍

路透香港11月15日电---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)H股周二开盘跌近2%,因其策略股东美国银行(BAC.N)在不足三个月内决定第二度大手减持建行股份,不过分析师认为此举反而有助扫除建行股价阴霾,故早盘初段建行逆转跌势回升逾2%.

香港时间10:13,建行H股升2.17%,报5.65港元,开盘价为5.42港元.大市恒生指数.HSI盘中跌0.59%.

永丰金融集团研究部主管涂国彬称,包括建行在内的内地银行股一直备受中国宏观调控以及外资策略股东可能减持的困扰,因投资者相信外资股东因自身资金需要,最终会出售内地银行的股份.

"外资股东的减持,愈早愈好."他说,这些股东离场,有利于增加其他投资者的入市意欲.

美国银行周二晚宣布计划以66亿美元现金出售大部分持有的建行股份,预计可产生18亿美元的税後利得.本次减持後,尚持有建行约1%的股份.[ID:nCN1217528][ID:nCN1218630]

此前8月美国银行同意向一组投资者出售83亿美元建设银行股票,相当于当时所持股份的一半.(完)

--审校 屈桂娟

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK