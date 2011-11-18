〔香港个股〕保利协鑫三季度多晶硅产量同比增26%,与中广核合建光伏电站

路透香港11月18日电---中国最大多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)称,今年第三季度的多晶硅产量按年增长26.3%,平均售价则明显下滑;同时宣布与中国广东核电集团共同开发于山西省的光伏电站项目.

该公司周四晚的公告称,第三季度共生产多晶硅6,399公吨,生产成本降至每公斤20.9美元,平均售价为每公斤44美元.今年上半年,其多晶硅的生产成本及售价分别为每公斤22.1美元及62美元.

"集团期望基于技术改造,生产成本于今年底将降至每公斤20美元,"公司称.

硅片业务方面,其第三季度产量为1,201兆瓦,同比增长178%;平均售价为每瓦0.49美元,加工成本约每瓦0.17美元.

保利协鑫同时宣布,与中广核之全资附属公司中广核太阳能开发有限公司订立合作框架协议,共同开发位于山西省大同市总产能为1吉瓦的光伏电站项目.

该股周五早盘初段跌3.13%,报2.17港元.(完)

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