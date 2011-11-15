英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月15日电--中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]总经理高西庆周二表示,中国无法"扔掉"部份大国的国债,因为这也会导致手中的资产快速减值.
"中国现在扔不掉别人,尤其是一些大国的国债.扔掉了我们手里的资产减值非常快."高西庆在香港一场研讨会说.
自欧债危机爆发以来,中国一直被视为是这些国家国债的"援救者".上海证券报稍早报导,掌管逾3,000亿美元规模的中国主权财富基金的高西庆表示,中投无意投资欧债. [ID:nCN1986107](完)
--采访 陈敏; 撰写 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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