〔全球金融〕中国无法扔掉部份大国国债,因会导致持有资产快速减值--中投

路透香港11月15日电--中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]总经理高西庆周二表示,中国无法"扔掉"部份大国的国债,因为这也会导致手中的资产快速减值.

"中国现在扔不掉别人,尤其是一些大国的国债.扔掉了我们手里的资产减值非常快."高西庆在香港一场研讨会说.

自欧债危机爆发以来,中国一直被视为是这些国家国债的"援救者".上海证券报稍早报导,掌管逾3,000亿美元规模的中国主权财富基金的高西庆表示,中投无意投资欧债. [ID:nCN1986107](完)