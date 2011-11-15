〔日本个股〕富士通称泰国水患对公司营运造成显着影响

路透广州11月15日电---日本最大资讯科技(IT)服务商--富士通(6702.T)周二表示,泰国水患对公司营运已造成显着影响,并将影响公司的第三季度业绩.

富士通会长间冢道义是在广东举行的一场研讨会上作出上述表示的.

富士通此前表示,水患导致硬盘驱动器供应中断,将对10-12月个人电脑业务造成冲击.[ID:nCT0411130]

受到日本IT支出疲弱及日圆升值所累,富士通第二季营业利润减少35%,但公司仍维持2012年3月止全年度获利预估1,350亿日圆不变.[ID:nCT0411088] (完)