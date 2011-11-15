〔日本个股〕富士通称泰国水患对公司营运造成显着影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透广州11月15日电---日本最大资讯科技(IT)服务商--富士通(6702.T)周二表示,泰国水患对公司营运已造成显着影响,并将影响公司的第三季度业绩.
富士通会长间冢道义是在广东举行的一场研讨会上作出上述表示的.
富士通此前表示,水患导致硬盘驱动器供应中断,将对10-12月个人电脑业务造成冲击.[ID:nCT0411130]
受到日本IT支出疲弱及日圆升值所累,富士通第二季营业利润减少35%,但公司仍维持2012年3月止全年度获利预估1,350亿日圆不变.[ID:nCT0411088] (完)
--采访 王晋杰; 撰写 李珊珊; 审校 屈桂娟
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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