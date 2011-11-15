〔路透专访〕银河娱乐CFO称,目标在2012财年超越行业平均增长水平

路透香港11月15日电---澳门赌场营运商--银河娱乐(0027.HK)的高管周二表示,该公司维持全球最大的赌场聚集地的强劲展望不变,且计划在2012财年超越15-20%的行业平均增长水平.

银河娱乐财务总监戴力弘(Robert Drake)表示,虽然很难精确预测澳门的增长率,但对于该公司能够很好地抵御经济增长可能放缓的冲击,他抱有信心.