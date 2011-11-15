〔路透专访〕银河娱乐CFO称,目标在2012财年超越行业平均增长水平

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月15日电---澳门赌场营运商--银河娱乐(0027.HK)的高管周二表示,该公司维持全球最大的赌场聚集地的强劲展望不变,且计划在2012财年超越15-20%的行业平均增长水平.
银河娱乐财务总监戴力弘(Robert Drake)表示,虽然很难精确预测澳门的增长率,但对于该公司能够很好地抵御经济增长可能放缓的冲击,他抱有信心.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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