〔中港个股〕建行称预期美国银行于第四季度完成售股交易,持股降至0.86%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月15日电---以资产计为中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周二称,预期美国银行(BAC.N)减持该行股份的交易将于今年第四季度完成交割,而对方的持股量将降至0.86%.
美国银行周二晚宣布计划以66亿美元现金出售大部分持有的建行股份,预计可产生18亿美元的税後利得.[ID:nCN1217528]
建行在联交所的一份声明中称,美国银行同意以协议转让方式向几家机构投资者转让约104亿股建行H股,约占已发行总股份的4.14%,转让後,美银持股量将降至约21.48亿股.
建行H股早盘先跌後回升,收高0.54%,报5.56港元.A股则持平于4.86元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。