〔中港个股〕建行称预期美国银行于第四季度完成售股交易,持股降至0.86%

路透香港11月15日电---以资产计为中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周二称,预期美国银行(BAC.N)减持该行股份的交易将于今年第四季度完成交割,而对方的持股量将降至0.86%.

美国银行周二晚宣布计划以66亿美元现金出售大部分持有的建行股份,预计可产生18亿美元的税後利得.[ID:nCN1217528]

建行在联交所的一份声明中称,美国银行同意以协议转让方式向几家机构投资者转让约104亿股建行H股,约占已发行总股份的4.14%,转让後,美银持股量将降至约21.48亿股.

建行H股早盘先跌後回升,收高0.54%,报5.56港元.A股则持平于4.86元人民币.(完)

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