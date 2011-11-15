〔加拿大个股〕嘉汉林业董事称独立委员会评估报告预示好的开端

路透香港11月15日电---嘉汉林业TRE.TO独立董事Simon Murray称,对独立委员会的调查报告感到满意.

Murray对路透称:"这将开始为我们带来一些非常棒的消息--让我们等了很久的好消息."他兼任嘉能可(GLEN.L)董事长.

其并称:"我一开始就没有怀疑过它,但取证工作很难做,因为涉及到林业委员会、农场主、土地所有者和所有相关方面."(完)