〔加拿大个股〕嘉汉林业董事称独立委员会评估报告预示好的开端

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月15日电---嘉汉林业TRE.TO独立董事Simon Murray称,对独立委员会的调查报告感到满意.
Murray对路透称:"这将开始为我们带来一些非常棒的消息--让我们等了很久的好消息."他兼任嘉能可(GLEN.L)董事长.
其并称:"我一开始就没有怀疑过它,但取证工作很难做,因为涉及到林业委员会、农场主、土地所有者和所有相关方面."(完)
--编译 程琳;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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