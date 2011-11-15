〔香港股市〕恒生指数收跌0.8%,美银减持後建行股价先跌後升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月15日电---香港股市周二收低,受到金融和地产股弱势的拖累,因此前意大利五年期债标售收益率创下欧元面世以来高位,令投资者冒险意愿消退.
恒生指数.HSI收低0.82%,至19,348.44点.恒生国企指数.HSCE收跌0.74%,至10,637.86点.
沪综指.SSEC收报2,529.761点,微涨1.047点,或0.04%,持稳于2008年低位至2010年高位涨势的76.4%回档位附近,电力股涨势抵消金融股的疲弱表现.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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