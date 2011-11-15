〔中港个股〕中煤能源称旗下山西省五座停产井工煤矿均已恢复生产

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月15日电---中国第二大煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周二称,公司旗下山西省的五座停产井工煤矿均已恢复生产,而本次短期停产整顿不会对公司生产经营产生重大影响.
中煤能源的公告称,旗下中煤平朔煤业所属安太堡井工矿和井东煤矿今天获得山西省有关部门同意,已经恢复生产.此前另外三座井工煤矿上月相继复产.
事件始于今年9月中,中煤能源的母公司--中煤集团旗下元宝湾煤矿发生透水事故,导致中煤能源在山西省所属五座井工煤矿需要停产整顿.
中煤能源H股周二收跌1.53%,报10.32港元;其A股则升0.77%,报10.43元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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