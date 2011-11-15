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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 17:37 BJT

〔香港个股〕长江实业增持中航科工H股股份至5.02%

路透香港11月15日电---据香港联交所周二的资料显示,亚洲首富李嘉诚旗下的长江实业(0001.HK)近日在市场上增持中国航空科技工业股份有限公司(2357.HK)的H股股份,持股升至5.02%.

联交所资料显示,长实于上周五按每股平均价3.396港元,购入中航科工464.4万股H股,涉资约1,577万港元.本次增持後,其持股由4.79%升至5.02%,或1.012亿股股份.

按规定,任何投资者首次持有一家上市公司逾5%股权,均须在三个交易日内向联交所申报.

中航科工主要从事航空整机及航空零部件业务,主要产品包括直升机及支线飞机.

该股周二收低0.57%,报3.5港元;过去一个月累计升10%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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