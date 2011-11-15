更正:《综述》中国希望在海外投资中获利及拥有更多话语权

(内文第六段"发改委主任张晓强"应为"发改委副主任")

* 中投在海外投资中寻求利益及影响力

* 中国不会抛弃一些国家国债,因会导致自身资产贬值

* 中国选择合作夥伴联合对外投资或可避开锋芒

* 西方国家欢迎中国投资,但希望遵守国际规则

记者 陈敏

路透香港11月15日电---只要中国出钱,不要中国参与决策?恐怕很难会有这样的交易了.如今的中国"走出去"投资是既要赚吆喝,又要赚买卖.

在周二举行的首届中国海外投资年会上,全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]总经理高西庆明确指出,中国在进行海外投资时,会做到"有理"、"有利"、"有节"和"有格",言下之意无疑是不希望完全被西方国家牵着走.

"中国的外汇储备虽然多,但都是我们农村的老太太一点点用竹子编出来的东西卖出去换回来的,我们凭什麽不计成本地交给你?"他表示.

他更直言,"在过去的几年中,我们不断看到西方一些主要国家的政府、监管部门对我们的态度的微妙变化.在他们需要钱和觉得危险的时候,态度忽然就好起来了,可是情况稍好一点,马上就转过脸了."

此番言论正值欧洲处于债务危机漩涡中心,自危机爆发以来,中国一直被视为是这些国家的"援救者",但中国明显希望通过给予其财务帮助以换取更多话语权和利益.

国家发改委副主任张晓强也表示,世界经济复苏将是长期复杂的过程,需要各国加强合作,反对各种形式的贸易和投资保护主义.

不过据两位独立消息人士对路透表示,政治僵局正在阻止中国向欧洲提供资金以解决欧元区债务危机.此前欧洲拒绝了北京提出的三个要求中最简单的一个,即给予中国在国际货币基金组织(IMF)更大影响力.[ID:nCN1214416]

截至9月末,中国的外汇储备约为3.2万亿美元,较上月减少608亿美元,但仍为全球最高.

**更大的影响力**

中投公司成立于2007年,设立的目的就是通过运用中国庞大的外储,进行风险相对较大的海外投资,以获得较大的投资回报,其已入股摩根士丹利(MS.N),美国黑石集团(百仕通)(BX.N),以及加拿大矿商Teck ResourcesTCKb.TO等.公司高层表示,2010年其海外投资收益在11%以上.

但在进行对外投资的过程中,频频遭遇到"只要出钱不要出声"的刁难或许是令中国的"金主"们颇为不满的原因.

高西庆直言,"我们不能说中国人是大度的民族,就可以不计成本的帮助你.我们有时候是不大计经济成本,但是这个账终究是要算的,我们算大账.不能说把钱直接给你,我们就走了."

而对时下欧债危机,虽然上海证券报稍早援引他称,中投无意投资欧债.[ID:nCN1986107]

但他在会上也指出,中国现在"扔不掉"别人,尤其是一些大国的国债,因为如果扔掉了,中国手里的资产减值也会非常快.

"稍微学过一点金融知识的人都知道,(现在)把人家的东西卖掉,你受到的损失是更大的."他坦言.

**联合收购或可避开锋芒**

随着金融市场的相互连动性越来越高,在债务危机席卷欧洲一些国家并且美国经济复苏也存有很大不确定性时,中国的确很难做到独善其身,与这些国家完全脱钩.

德意志银行亚洲区投资银行部主席蔡洪平就指出,中国企业对外收购时,需注意具体方式,由于意识形态的问题,单独去投资会比较敏感,可以考虑联合私募或者其它一些主体去收购.

而对于中国投资带来的利弊,相信各国心里都有一本自己的帐;美国驻香港署理总领事马修文在会上就表示,欢迎中国企业到美国市场进行投资,外国企业进驻美国提升了其出口量,创造了大量就业机会,对GDP(国内生产总值)的增长大有裨益.

欧盟驻华大使艾德和则指出,中国和欧盟之间的相互投资目前还比较少,这方面的潜力很大.但"中国企业在进行海外投资时应注意遵循国际规则".他称(完)