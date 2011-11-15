〔香港新股〕电讯盈科称其电讯业务信托收益具吸引力,因金融市场动荡

路透香港11月15日电---香港主要电讯营运商--电讯盈科(0008.HK)周二表示,由于全球金融动荡,其将分拆上市的电讯业务信托收益率对投资人而言具吸引力.

消息人士此前曾向路透表示,是次IPO(首次公开发行)预计募集12-14亿美元,有望成为中信证券(6030.HK)9月上市募资17.7亿美元以来香港最大规模的IPO.该商业信托定价或相当于2012年收益率为7.5-8.9%.[ID:nCH0086259]

电讯盈科人士并表示,投资人的反馈令其"感到鼓舞".

商业信托在企业中很受欢迎,因为这种方式既可让公司募集到资金,又不会让他们失去控制权.在一个商业信托中,信托单位被售予投资者,但业务的控制权还在信托经理手中,而信托经理通常是发行该信托的公司的附属机构.

中金公司、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)和汇丰(HSBA.L)(0005.HK)为是次IPO的联合全球协调人,摩根大通(JPM.N)、渣打银行(STAN.L)(2888.HK)和星展银行(DBSM.SI)协助承销.(完)

浏览电讯盈科其他新闻,请点选[0008.HK-CMN]

--采访 Elzio Barreto; 撰写 李珊珊; 审校 张喜良