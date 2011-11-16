《路透峰会》中国王朝酒业对至明年上半年业绩看法谨慎,但料毛利率回升

路透香港11月16日电---中国主要葡萄酒制造商--王朝酒业(0828.HK)周三表示,由于销售渠道改革的效果尚需时间显现,对今年甚至到明年上半年的业绩看法仍谨慎;但产品结构改善,将令下半年毛利率较上半年有所回升.

由于分销渠道重整令销量减少,以及制酒原材料成本上升,王朝2011年中期净利按年下降54%至0.53亿港元,毛利率亦由上年同期的50%下降至42%;中期营收则仅小增1%至7.9亿港元,主因平均出厂价格提高.

王朝酒业执行董事黄亚强在参加路透峰会时指出,为了持续改善毛利,公司将提高中高端葡萄酒品占总销量的比重,尤其是出厂单价在100元人民币以上的高端酒品.

"高端产品目前销量占比大约在10-15%,希望可以提高到20%,...这个很快可以做到,短的一年,长的两年以上."现年37岁的黄亚强说.

收入增长以及饮食文化改变下,内地葡萄酒消费近几年增长快速.黄亚强预估,明年内地整体葡萄酒行业销售量仍能见到20%增长,今年则预估为200万吨.

2005年1月在港交所上市的王朝酒业,主要股东为天津市政府持有的天津发展控股(0882.HK)以及法国葡萄酒及烈酒营运商Remy Cointreau(RCOP.PA),现有产品为红葡萄酒、白葡萄酒、起泡葡萄酒、冰酒、以及白兰地.(完)