〔表格〕莎莎国际2011年期中期净利按年增27.3%,为2.24亿港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月17日电---莎莎国际(0178.HK)周四公布,2011年9月30日止中期业绩报告如下(以百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度中期
每股派息(港元) 0.06 0.045
每股盈利(港元) 0.08 0.063
净利 224.33 176.29
营业额 2,786.04 2,099.16
截止过户日期 12月12-13日
发放股息日期 12月22日
注:莎莎国际为香港化妆品连零售商.公司上半的派息其中0.04港元为特别股息;去年同期派息其中0.03港元为特别股息.(完)
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--记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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