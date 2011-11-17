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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 12:45 BJT

〔表格〕莎莎国际2011年期中期净利按年增27.3%,为2.24亿港元

路透香港11月17日电---莎莎国际(0178.HK)周四公布,2011年9月30日止中期业绩报告如下(以百万港元为单位):

　　 　 　　 　 2011年度中期 2010年度中期

每股派息(港元) 0.06 0.045

每股盈利(港元) 0.08 0.063

净利 224.33 176.29

营业额 2,786.04 2,099.16

截止过户日期 12月12-13日

发放股息日期 12月22日

注:莎莎国际为香港化妆品连零售商.公司上半的派息其中0.04港元为特别股息;去年同期派息其中0.03港元为特别股息.(完)

浏览莎莎国际其他新闻,请点选[0178.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 杨淑祯

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