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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 08:40 BJT

〔香港个股〕永利澳门拟派发特别股息每股1.2港元

路透香港11月18日电---澳门主要娱乐场运营商--永利澳门有限公司(1128.HK)周五宣布,董事会决定派发特别股息每股1.2港元.

中期净利劲升26.5%的永利澳门,当时并没有派发中期股息.[ID:nCH0075519]

公司表示,预期特别股息将于12月19日派发予于12月7日名列公司股东名册内的股东.

由于内地游客仍蜂涌至澳门一试手气,当地10月份博彩业收入再创记录新高至268.51亿澳门元,较上年同期增加42.3%.[ID:nCH0085197]也带动澳门六家娱乐场业绩持续成长.

永利澳门周四收报19.62港元,过去三个月跌逾26%.(完)

浏览永利澳门其他新闻,请点选[1128.HK-CMN]

--记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 张喜良

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