〔香港个股〕永利澳门拟派发特别股息每股1.2港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月18日电---澳门主要娱乐场运营商--永利澳门有限公司(1128.HK)周五宣布,董事会决定派发特别股息每股1.2港元.
中期净利劲升26.5%的永利澳门,当时并没有派发中期股息.[ID:nCH0075519]
公司表示,预期特别股息将于12月19日派发予于12月7日名列公司股东名册内的股东.
由于内地游客仍蜂涌至澳门一试手气,当地10月份博彩业收入再创记录新高至268.51亿澳门元,较上年同期增加42.3%.[ID:nCH0085197]也带动澳门六家娱乐场业绩持续成长.
永利澳门周四收报19.62港元,过去三个月跌逾26%.(完)
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--记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。