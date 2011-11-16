《独家新闻》华为消费电子业务今年收入料增至60-70亿美元--副董事长

路透香港11月16日电---全球主要电信设备生产商和手机生产厂商--中国华为[HWT.UL]周三称,预计包括手机和平板电脑等在内的终端消费电子产品业务今年销售收入将增至60亿-70亿美元,而去年该业务为华为贡献了307.5亿元人民币(不足50亿美元)的收入.

华为副董事长郭平周三在一个电话专访中对路透做上述表示.他并称,虽然华为进入手机领域时间较晚,但希望在短时间内取得领先地位.

"在两年之内,我们将成为全球最有竞争力的厂商之一.这不仅是在硬件的成本,而且也在创新方面."他说.

郭平并表示,预计在收购与美国赛门铁克(SYMC.O)的合资公司--华为赛门铁克之後,不会有裁员行为.他并称,截止目前,华为赛门铁克还有不少资本金结余,但没有透露更多细节.

华为周一宣布,以5.3亿美元收购赛门铁克持有的双方合资企业的49%股权,预计交易将在明年第一季度完成,该协议还需经监管部门批准,但分析师和企业管理层认为不会遇到什麽阻力,因该合资公司设在香港.

郭平并称,华为目前在美国市场的份额还很小,未来增长空间巨大,会持续在该市场进行投资.

"我们在美国是长期投资的心态,不会因为短期的挑战而放弃.电信设备、终端和企业业务在美国都有研发和销售的各种活动,我们接下来还会持续在美国的投资活动."他说.