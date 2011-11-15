《香港报摘》--经济日报11月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--市场忧虑欧债危机恶化,令欧元区多国国债遭沽售,意大利10年债息重越死亡7厘危险水平,多国国债信贷违约掉期(CDS)、以及债息与德息差距同创新高,欧美股市受压,但美国数据胜预期,道指反覆争持.
* 其他:
--正进行香港上市推介的周大福珠宝,最快将于12月中挂牌,凭其高达3,000亿港元市值的条件,虽然投资界普遍略嫌周大福估值贵,但由于其很大机会符合火速纳入摩根士丹利资本国际(MSCI)香港指数,或会触发指数基金被动追货.
--发展局修改政府总部西座重建甲级商厦方案,大手削减商场面积及车位,加大休憩用地,但商厦的批地条款则加设多样特别限制.市场预计西座地段地价金额约下调20%,估值42-78亿港元.
--新世界发展(0017.HK)供股集资逾百亿港元,其供股权2963.HK将于明天到期,该供股权价昨急泻9.4%,反映不少股东宁愿套现,都不愿供股.
--融创中国(1918.HK)与大业信托订立框架协议,拟共同设立信托基金,预计规模介乎8-12亿元人民币,计划投资于公司旗下地产项目,或其他优质房地产项目.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。