《香港报摘》--经济日报11月16日

* 要闻版头条:

--市场忧虑欧债危机恶化,令欧元区多国国债遭沽售,意大利10年债息重越死亡7厘危险水平,多国国债信贷违约掉期(CDS)、以及债息与德息差距同创新高,欧美股市受压,但美国数据胜预期,道指反覆争持.

* 其他:

--正进行香港上市推介的周大福珠宝,最快将于12月中挂牌,凭其高达3,000亿港元市值的条件,虽然投资界普遍略嫌周大福估值贵,但由于其很大机会符合火速纳入摩根士丹利资本国际(MSCI)香港指数,或会触发指数基金被动追货.

--发展局修改政府总部西座重建甲级商厦方案,大手削减商场面积及车位,加大休憩用地,但商厦的批地条款则加设多样特别限制.市场预计西座地段地价金额约下调20%,估值42-78亿港元.

--新世界发展(0017.HK)供股集资逾百亿港元,其供股权2963.HK将于明天到期,该供股权价昨急泻9.4%,反映不少股东宁愿套现,都不愿供股.

--融创中国(1918.HK)与大业信托订立框架协议,拟共同设立信托基金,预计规模介乎8-12亿元人民币,计划投资于公司旗下地产项目,或其他优质房地产项目.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.