《香港报摘》--信报11月16日

* 头版头条:

--政府部门陆续迁往添马舰新政府总部,政府也公布原政府总部中区政府合署西座重建计划最新方案,包括扩大公众休憩用地面积,以及大幅减少商业楼面,并邀请港交所(0388.HK)及证监会进驻,预料2013年招标.

* 其他:

--宝龙地产(1238.HK)9月初向中国人寿信托抵押20%股份以融资10亿港元,随着该股股价每况愈下,抵押品的价值下降,宝龙须进一步加按约10%股份,令国寿信托持有宝龙抵押股权比例急增至30.25%,与主席许健康家族不计已抵押的股权44%,相差14个百分点.

--新股陆续有来,市传获PRADA(1913.HK)及创投公司IDG合共认购近四成股权的时代集团,正进行招股前推介.其承销商之一的星展报告指出,其估值将介乎42-50亿元港,即相当于未来12个月预测市盈率为10-12倍.

--银泰百货(1833.HK)宣布,获新加坡主权基金GIC同意认购公司所配发的7,767万股新股,配股价9.9港元,可望净集资约7.47亿港元,将用于扩展在内地的百货店网络.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.