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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月16日

路透香港11月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7824港元HKD=)

美国股市周二收涨,道琼工业指数.DJI收高17.18点,或0.14%,报12,096.16点稀;受助于意大利迅速组建新政府以及一系列强于预期的美国经济数据.[ID:nCN1221574]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 201.410 1.28 55711 15.675 0.35

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.210 0.23 87911 4.112 -0.19

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.150 0.78 236680 76.501 0.00

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.770 0.21 325177 22.190 -0.94

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 134.350 0.15 29645 10.456 0.15

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 106.140 -0.17 87677 8.260 -0.48

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.910 -0.15 474724 62.119 0.11

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.780 0.07 13354 4.730 0.21

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.560 1.17 431131 16.779 1.08

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 27.030 2.78 75827 21.036 0.17

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.250 4.32 79787 4.134 -0.85

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.560 4.59 11185 4.290 -0.01

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 20.130 2.44 4796 1.567 -49.63

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.550 -0.78 15718 0.397 -0.77 (完)

--整理 梁慧仪

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