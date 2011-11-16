〔香港个股〕银泰百货获新加坡政府投资公司增持股权至9.08%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月16日电---中国百货店经营商--银泰百货(1833.HK)宣布,该公司及其控股股东将分别以配售新股及出售旧股方式,出售合共1.34亿股股份予新加坡政府投资公司(GIC),GIC的持股量将增至9.08%.
公司的声明称,其将向GIC发行约7,667万股新股,相当于经扩大後已发行股本的3.85%,配售价为9.9港元,较公司停牌前最後报价10.7港元折让7.5%,涉及金额7.59亿港元.公司拟将资金用于百货店网络的发展及扩张.
此外,银泰百货控股股东兼主席沈国军同意以相同作价,出售5,750万股银泰百货旧股予GIC,涉资5.69亿港元.
完成交易後,GIC于银泰百货的持股量,将由目前的2.44%增加至9.08%;而沈国军的持股量则由37.54%降至33.21%.
银泰百货表示,认购协议所得款项将可令公司进一步提高其营运资金并巩固其股东基础.
银泰百货股份周二暂停买卖,并将于周三恢复交易.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。