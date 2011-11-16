〔香港个股〕融创中国拟成立规模高至12亿元人民币房地产基金信托计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月16日电---中国房地产商--融创中国控股有限公司(1918.HK)宣布,拟在内地成立一项规模介乎8-12亿元人民币的基金信托计划,筹资用于集团的物业项目或其他房地产项目.
公司的声明称,信托计划其中最多8.8亿元的超优先及优先信托单位可供公众人士认购,而高至3.2亿元的的次级信托单位可供融创本身认购.超优先信托单位初步为期两年,而其他信托单位将初步为期三年,且经大业信托批准後可额外续期一年.
融创中国表示,根据与大业信托有限责任公司的合作框架协议,融创中国将以债权方式按总认购价2亿元认购基金信托计划的2亿个次级信托单位;并按每信托单位1元认购相等于不少于基金信托计划单位总数10%的次级信托单位之数,以现金支付.
大业信托为融创中国在内地一发展项目的合作方,主要业务包括资产信托、非资产信托、证券信托及其他类型信托的营运.
融创中国周二收报1.84港元,过去一个月累计涨逾14%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。