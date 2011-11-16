〔香港个股〕融创中国拟成立规模高至12亿元人民币房地产基金信托计划

路透香港11月16日电---中国房地产商--融创中国控股有限公司(1918.HK)宣布,拟在内地成立一项规模介乎8-12亿元人民币的基金信托计划,筹资用于集团的物业项目或其他房地产项目.

公司的声明称,信托计划其中最多8.8亿元的超优先及优先信托单位可供公众人士认购,而高至3.2亿元的的次级信托单位可供融创本身认购.超优先信托单位初步为期两年,而其他信托单位将初步为期三年,且经大业信托批准後可额外续期一年.

融创中国表示,根据与大业信托有限责任公司的合作框架协议,融创中国将以债权方式按总认购价2亿元认购基金信托计划的2亿个次级信托单位;并按每信托单位1元认购相等于不少于基金信托计划单位总数10%的次级信托单位之数,以现金支付.

大业信托为融创中国在内地一发展项目的合作方,主要业务包括资产信托、非资产信托、证券信托及其他类型信托的营运.

融创中国周二收报1.84港元,过去一个月累计涨逾14%.(完)

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