〔港报财经评论〕美元或向上突破--信报11月16日

美元或向上突破/ 苏子

至于市场大变动的方向,估计与美元突然向上爆升,令一众高风险资产价格向下急挫有关.目前市场大多估计美元的走势只会作个别发展,兑欧罗仍会保持良好的势头,兑商品货币如澳元及纽元以至黄金则呈现弱势.兑日圆则窄幅上落,美元整体走势不大可能出现重大突破.但担心美元稍後的走势可能不是个别发展,而是出现全面性的升势,一旦美元全面性上升,估计除了那些早已打赌欧罗兑美元会大跌的投资者可以取得丰厚的回报外,其他投资者极可能会出现非常惊人的亏损情况,即使这些投资者亦有入市建立欧罗兑美元短仓,但从中所赚取到的利润可能并不足以弥补其他高风险资产仓位上的严重损失.

其实也希望自己看错市,即美元在今年馀下时间里如市场所料般继续作个别发展,整体走势仍然全无方向,因为一旦美元真的向上全面爆升,环球股市必定首当其冲向下急挫,结果使市场的投资气氛变得异常悲观,并产生极为明显的负财富效应,除极为不利明年的投资环境之外,欧美等发达国家亦甚可能因此陷入双底衰退并连累中国经济,然而,就目前市场的发展情况客观来看,仍倾向相信美元整体走势稍後向上作出重大突破的可能性较高,原因与市场大鳄一旦把美元炒上,极可能在市场上取得更丰厚回报的诱因甚高有关,特别是在接近第四季完结时间,不少投资者已开始有放大假的心态,因而失去了惯常拥有的危机意识,倘若大鳄此时突然开车把美元大幅推高,必定把不少投资者杀个措手不及,并出现严重损失的惨况.

留意美汇指数于第二季曾低见72.70水平,随後止跌回升,踏入第四季後,更曾升至79.84高位,直迫80心理关口,并一度重返去年第四季的79收市价以上,目前仍在去年第四季的波动范围内,故目前美汇指数的走势其实并不差,而且今年以来美汇指数呈现的走势格局暂时为高-低-高,故只要稍後美汇指数可以再次成功突破去年第四季的79收市价,预料此高低高的走势格局将难以扭转,而且美汇指数将有甚高机会在年线图上以锤头利好形态高收,利好明年的走势,故看淡美元者宜注意美元的潜在上升风险.(B08)