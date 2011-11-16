《香港报摘》--其他报纸重要消息11月16日

* 明报:

--特殊化学品供应商德国朗盛(Lanxess),其大中华区总裁柯茂庭(Martin Kraemer)表示,公司会逐步将欧洲工厂移至中

国,并与内地院校订立人才供应合同.他称,不论短期还是长远,朗盛都决心扎根中国.

--广东省出口形势陷入2008年金融海啸後最差环境,10月份出口总额按年增幅仅得7.8%.香港中小型企业国际投资交流协进会会长赵志雄表示,经营环境持续恶劣下,已发现有会员出走,更多会员在考虑关掉厂房.(B03)

* 星岛日报:

--德国轮证黑池Scoach宣布已取得香港证监会牌照,可让本港的银行及证券行,通过该平台买卖窝轮(认股权证)及牛熊证等衍生工具.换言之,只要本港的银行和证券行成为Scoach的参与者,日後散户买卖轮证,可能毋须经过香港交易所(0388.HK).

* 苹果日报:

--计画集资逾270亿港元的周大福珠宝,市场消息称,各投行正与基础投资者进行洽商,包括一些主权基金及大型私募基金,初步计画会将今次发售股份的20%,即约54亿港元股份售予基础投资者.

* 东方日报:

--汇丰证券预期,未来六个月水泥价格持续疲弱,明年上半年水泥股的盈利表现将因水泥价格下跌而受到影响,该行并将亚洲水泥(0743.HK)目标价降51%至4.2港元.

--雅天妮(0789.HK)发出盈利警告,预期截至今年9月底止六个月的中期业绩,将进一步录得亏损.

* 文汇报:

--香港署理行政长官林瑞麟预期,本港的人民币存款未来一年内将超过1万亿元,即较目前大增60%;又指香港在亚太地区进一步发挥资金和各种生产资源调配的作用将会更加突出.

--俄罗斯投资银行VTB Capital已取得证监会牌照,可在港经营投资银行业务.该行管理层相信将会有更多俄企来港,行业以能源及天然资源为主,预计未来1年会有3至4间俄企来港上市.

* 大公报:

--中移动(0941.HK)副总裁李正茂表示,集团已完成TD-LTE(4G)网络的首阶段应用测试,为全球规模商用奠定基础.他估计明年全球TD-LTE基站覆盖点超过3万个,2013年相关技术将覆盖全球39%人口,到2015年进一步增至50%.

--蒙古驻华大使Tsedenjav Sukhbaatar透露,蒙古政府正重新审理中国神华(1088.HK)投资Tavan Tolgoi煤矿项目,预期在明年农历新年前会有结论.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.