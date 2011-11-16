〔港报财经评论〕欧债累港股,买股拣中资--经济日报11月16日

欧债累港股,买股拣中资/ 林瑞芬

回说外围因素,欧债难解决,美国债祸也好不了多少.两种债祸性质不同在欧债为制度上的不足导致,欧盟成员不能协调一致应对债祸,才发展到现今难以收拾的地步.美债祸是债重难减,已到了联邦政府无法应付程度,削债又举步维艰,惟有开印钞机,後遗症令人忧虑.欧洲要是因循以往渐进式疗法,欧债危机只会层层升级.据法国统计部门周二公布的资料显示,今年第三季度法国GDP恢复正增长,三季度按季增长0.4%.德国统计部门亦发布,第三季度GDP经修正後按季增长0.5%,按年增长2.6%,符合市场预期.两大欧盟核心国维持经济增长,稍减市场忧虑.不过,其他欧猪国的国债息率抽升,利息成本增加,令削债灭赤更困难,经济陷恶性循环下跌漩涡中.默克尔领导的基督教民主联盟通过一项党内决议,敦促政府制定相关规定,允许各国在不放弃欧盟成员国地位的前提下自愿退出欧元区.

美银美林在昨日就发表了一个策略报告,假设最差情况下,如欧元区明年解体下,中国明年经济增长大幅放缓至6.6%.以及假设中国内地楼价大泻,中国增长放缓至6.1%之时,还有甚麽中资股可以考虑.结论认为,在最差情况下,中交(1800.HK)、紫金(2899.HK)及中石油(0857.HK)股价仍可望上升.在最差情况下,国航(0753.HK)、华创(0291.HK)、工行(1398.HK)、中化化肥(0297.HK)及地铁(0066.HK)的下跌风险有限,但在较佳市况下却可望有强劲升幅.在日日担心欧债问题下,大家可以当个参考.

国家外汇管理局最近公布初步数据显示,中国的国际储备资产增加917亿美元,其中,外汇储备资产增加921亿美元,在国际货币基金组织的储备头寸减少3亿美元,特别提款权减少1亿美元.总计今年首三季,中国储备增加3,754亿美元.据英国《金融时报》报道,亚洲开发银行已呼吁印度和中国准备好协助解救目前深陷主权债务危机的欧元区,避免亚洲经济体增长出现长期低迷.市场期望中国的出手援欧,但据中国投资公司总经理高西庆表示,由于全球金融市场互相连动,中国虽不能扔掉部分大国国债.不过,中国不会无条件援助其他国家,至今中国没有承诺拿多少资金援欧.但观乎近月高盛或美银减持内银股以充实资本帐,不排除其他欧资银行会减持中资股,某程度上来讲,这都是帮助欧、美银行面对债祸,莫说中国没贡献.(007)

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利淡因素渐消,国指可续突破/ 余少文

建行昨日成交股数达41亿股,较近期平均约3.5亿股,高出10倍,当中37.7亿股应该来自美国银行减持建行的股份,涉资近190亿港元,否则国指昨日成交额随时不足100亿港元.美银落实减持104亿股建行股份,昨日只有部分上板,馀下股份或会在稍後日子上板,但已为美银套现超过500亿港元,即使仍持有21.5亿股建行股份,只占比重不足1%,随时可在市场沽售,馀下股数虽高于建行近期每日逾3亿股成交,相信不会对建行股份带来太大压力.乐观而言,美银离场,市场盛传由淡马锡和中国投资者接货.若然属实,对于建行更为有利,甚至乎可以说货源归边.当然,策略性股东持内银股,一旦减持,始终会影响短期股价,如高盛有意减持工行,但到目前为止,仍未知是否完成减持行动,反而增加股价不明朗.若然高盛能尽快及顺利减持工行,相信对内银股以及国指都是有利的.

其实,美银需财已是众人皆知,并非建行业绩不如人意.彭博综合证券商预测数字,也料其未来三年每股盈利可按年增长12%-20%不等,预测息率由5.6厘至6.7厘不等.除非中国内地金融体系出现问题,否则建行只会是愈跌愈吸引.而目前市帐率1.46倍,又低于工行和农行,可以说是三大行中最平.至于内银股馀下的策略性股东多为主权基金,新加坡淡马鍚持有建行和中国银行(3988.HK),卡塔尔投资局和科威特投资局持有农业银行(1288.HK),即使是渣打银行(2888.HK)和汇丰控股(0005.HK)分别持有农行和交通银行(3328.HK),但渣打和汇丰业绩稳定兼且目前并不需资金周转,故只等高盛减持工行,内银股可以消除不利因素.

中国银监会公布中国内地商业银行首三季数字,整体不良贷款馀额和不良贷款率双降至4,078亿元人民币和0.9%,第三季存贷比升至65.3%,季内净息差2.7%,跟第二季持平,暂未见商业银行整体情况有恶化迹象.相反,人行继上周後,昨日再下调1年期央票息率8.58基点,远多于上周下调约1基点.惟人行目前只调低1年和3年期央票息率,3月期仍未有变化,似乎人行暂不想减息,惟有机会下调存款准备金率,对内银股而言是一个利好的憧憬,再配合策略性股东减持内银股因素在淡化,确实有助国指向上突破.(010)