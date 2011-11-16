〔港报社评〕合并两试减小六生压力--星岛日报11月16日

现时每年小六生要应付的两个全港性考试,香港教育局宣布由明年起会"梅花间竹"进行,望能减轻学校操练和学生考试压力.港府可朝着这个方向,研究日後把两试合并.现时小六学生除了应付直接影响自己升中派位的校内呈分试,还要应付两个公开试,一个是俗称"中一编班试"的中一入学前香港学科测验,另一是简称TSA的全港性系统评估.

梅花间竹只属权宜之计.两个公开试的功能和目的都不相同,但是同样以中、英、数三科作为测试范围.港府应该研究可否调整测试及评核模式,设计成可以"一试两用",减轻学生考试压力.昨日公布让学校隔年轮流应付两试安排,只应作为详细研拟两试合并的前奏.关怀激励应付操练现实.港人不得不面对的现实,是中学水平参差,中小学"一条龙"又未成气候,小六生都要为竞争入读较佳的中学.面对较沉重的考试压力,不少小学同时要为提高学生成绩及维持学校的生存空间,而继续进行操练.

此外,不考中一编班试,小学生仍然可能要考中学内部的编班试,尤其是教学语言政策"微调"後,不少学校兼有中文班和英文班,要透过内部测试来确定哪些学生有能力接受英语教学.近年多了中产家长把子女送入国际学校,避过香港传统学制的应试操练之苦.不过,大部分的学生,仍然要面对小六压力的现实,教育界和家长要做的,是确保操练不致过分,去到与教育理念本末倒置的程度,同时以足够的关怀和激励,培养学生应付压力的情绪智商.(A06)