〔港报社评〕缩减过多考试,纾缓学生压力--文汇报11月16日

香港教育局昨宣布,未来3年会隔年举行小六全港性系统评估,以及中一入学前学科测验,以减轻学生考试压力.在新安排下,小六学生只需要参加其中一个公开考试.事实上,现行考核制度下,香港小六生须接受频密考试,对学生带来沉重压力,甚至引发学生不堪重负而轻生的问题,确实需要尽量减少考试,纾缓学生的考试压力.长远而言,香港教育改革更应注意与国际接轨,逐步取消小学升中考试,将教学的重点由”应试教育”转变为学生素质的培养,促进愉快学习,有利学生全面发展.

现时小六学生在六年级下半个学期内,需先後面对学校呈分试、毕业试、全港性系统评估(TSA)和中一入学前学科测验等四个考试,令学生疲于应付.当中TSA和中一入学前学科测验的结果,关乎学校的成绩水平及学生本人升中派位,更对学校、老师、学生及家长造成巨大压力.教育局将两试分开来考,但是仍留下尾巴,学校依然会为学生操练两个考试.目前在"三三四"学制下,会考已与高考合并,中学升读大学也只需要考一次试,为何小六生仍要面对频密的考试,实在没有道理.

香港教育局应该正视问题的严重性,现在是加快香港考试制度的改革,为普罗学生松绑的时候了.美国的小学生升读中学不必通过考试,而是按照学区进行划分;英国近年很多中学都愿意调整入学程序与门槛,让更多学生进入就读.香港可以借鉴国际成熟的办学经验,在中小学阶段逐步改变应试教育、精英教育的思维和操作模式,落实求学不是求分数的理念.(A04)