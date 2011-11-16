〔中港个股〕淡马锡购入约1/3美国银行最近出售的建行股份--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港/新加坡11月16日电---一名熟悉情况的消息人士周三表示,新加坡主权基金--淡马锡[TEM.UL]已购入约1/3美国银行最近出售的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)股份.
该名人士表示,美银减持的其馀股份则由一些中资机构投资者组成的团队买入.
美国银行(BAC.N)周一晚宣布计划以66亿美元现金出售大部分持有的建行股份.而建行在联交所的一份声明中称,美国银行同意以协议转让方式向几家机构投资者转让约104亿股建行H股;完成後,美银持股量将降至约21.48亿股,占建行已发行总股份的0.86%. [ID:nCH0087031](完)
--编译 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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