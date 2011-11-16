〔香港个股〕中国风电与华锐、金风签设备合同,价值共7.4亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月16日电---中国风电场投资营运商--中国风电(0182.HK)称,该公司与华锐风电(601558.SS)以及新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)签订三份风电场设备供应合同,价值共7.4亿元人民币.
中国风电周二晚的公告称,就其于吉林省各装机容量为49.5兆瓦之两个风电场项目,与华锐风电签订两份采购风力发电设备合同,价值各2.5亿元人民币;同时就其于辽宁省朝阳市装机容量为49.5兆瓦之风电场项目采购风力发电设备,与金风科技签订价值2.38亿元人民币之合同.
中国风电周三早盘初段股价持平于0.35港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。