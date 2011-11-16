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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 10:13 BJT

〔香港个股〕中国风电与华锐、金风签设备合同,价值共7.4亿元人民币

路透香港11月16日电---中国风电场投资营运商--中国风电(0182.HK)称,该公司与华锐风电(601558.SS)以及新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)签订三份风电场设备供应合同,价值共7.4亿元人民币.

中国风电周二晚的公告称,就其于吉林省各装机容量为49.5兆瓦之两个风电场项目,与华锐风电签订两份采购风力发电设备合同,价值各2.5亿元人民币;同时就其于辽宁省朝阳市装机容量为49.5兆瓦之风电场项目采购风力发电设备,与金风科技签订价值2.38亿元人民币之合同.

中国风电周三早盘初段股价持平于0.35港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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