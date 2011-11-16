〔香港个股〕中国风电与华锐、金风签设备合同,价值共7.4亿元人民币

中国风电周二晚的公告称,就其于吉林省各装机容量为49.5兆瓦之两个风电场项目,与华锐风电签订两份采购风力发电设备合同,价值各2.5亿元人民币;同时就其于辽宁省朝阳市装机容量为49.5兆瓦之风电场项目采购风力发电设备,与金风科技签订价值2.38亿元人民币之合同.