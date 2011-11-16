〔电信产业〕日本NTT DOCOMO拟今冬推出支持4G网络的智能手机

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月16日电--日本电信运营商NTT DOCOMO(9437.T)周三称,计划于今天冬季推出支持4G(LTE)网络的智能手机.
NTT DOCOMO总裁兼首席执行官Ryan Yamaha在香港出席"亚洲移动通信大会"时做出上述表示,他并称,至2015财年,该公司将在LTE网络方面投资8,800亿日圆.
--编译 黄运涛;审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选