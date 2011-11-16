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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 10:50 BJT

〔电信产业〕日本NTT DOCOMO拟今冬推出支持4G网络的智能手机

路透香港11月16日电--日本电信运营商NTT DOCOMO(9437.T)周三称,计划于今天冬季推出支持4G(LTE)网络的智能手机.

NTT DOCOMO总裁兼首席执行官Ryan Yamaha在香港出席"亚洲移动通信大会"时做出上述表示,他并称,至2015财年,该公司将在LTE网络方面投资8,800亿日圆.

--编译 黄运涛;审校 杨淑祯

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