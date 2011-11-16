〔香港热股〕中航科工早盘中段升幅扩大至近17%,此前获长实增持股权

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月16日电---中国航空整机及航空零部件生产商--中航科工(2357.HK)周三早盘中段升幅扩大至近17%,因此前获亚洲首富李嘉诚旗下长实(0001.HK)增持股权.
香港时间10:53,该股升15.71%,报4.05港元;稍早一度涨16.9%,触及4.09港元的三个月高位.大市恒生指数.HSI则跌1.76%.
据香港联交所周二的资料显示,长实于上周五按每股平均价3.396港元,购入中航科工464.4万股H股,涉资约1,577万港元.本次增持後,其持股由4.79%升至5.02%,或1.012亿股股份.[ID:nCH0087065]
中航科工主要开发和生产直升机、通用飞机及支线飞机.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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--记者 雷美珍; 审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。