版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 11:08 BJT

〔香港热股〕中航科工早盘中段升幅扩大至近17%,此前获长实增持股权

路透香港11月16日电---中国航空整机及航空零部件生产商--中航科工(2357.HK)周三早盘中段升幅扩大至近17%,因此前获亚洲首富李嘉诚旗下长实(0001.HK)增持股权.

香港时间10:53,该股升15.71%,报4.05港元;稍早一度涨16.9%,触及4.09港元的三个月高位.大市恒生指数.HSI则跌1.76%.

据香港联交所周二的资料显示,长实于上周五按每股平均价3.396港元,购入中航科工464.4万股H股,涉资约1,577万港元.本次增持後,其持股由4.79%升至5.02%,或1.012亿股股份.[ID:nCH0087065]

中航科工主要开发和生产直升机、通用飞机及支线飞机.(完)

浏览中航科工其他新闻,请点选[2357.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK

香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK

浏览X其他新闻,请点选[x.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 审校

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐