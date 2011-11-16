(重发)《独家新闻》中国华为跨出电信市场,欲效仿通用多元化之路(更新版)

(重发以修改标头)

(新增细节和背景)

* 终端业务今年收入升至60-70亿美元

* 预计收购华赛後不会裁员

* 不会放弃美国市场,计划持续投资

记者 黄运涛/李千仪

路透香港11月16日电---在国际化方面一直颇有建树的华为[HWT.UL],似乎为自己找到了一个新榜样:通用电气(GE).这家总部位于深圳的中国科技巨头已不满足于在全球电信设备市场取得的"亚军"成绩,雄心勃勃冀望尽快在另外两大领域--企业业务和消费电子业务挤进世界领先公司的行列.

"通用电气(GE.N)在杰克韦尔奇(Jack Welch)的执掌之下,它的业务要麽就是放弃,要麽就全力投入, 在业界获得领先地位.华为的追求也是类似的."一向甚少接受媒体采访的华为副董事长郭平周三在一个电话专访中对路透说.

杰克韦尔奇执掌GE时的理念之一即是,在全球竞争激烈的市场中,只有在市场上领先对手的企业才能立于不败之地.任何事业部门要麽做到"数一数二",要麽就会被关闭或出售.

全球电信设备市场增长放缓正驱动主要业者加快多元化转型,而涌入炙手可热的消费电子品市场成为一股风潮.郭平说,虽然华为进入手机领域时间较晚,但希望在短时间内取得领先地位.

"在两年之内,我们将成为全球最有竞争力的厂商之一.这不仅是在硬件的成本,而且也在创新方面,"他预计,包括手机和平板电脑等在内的终端消费电子产品业务今年销售收入将增至60亿-70亿美元.

华为终端包括移动宽带终端、手机、融合终端和视讯解决方案四大产品线.2010年终端产品共发货为1.2亿台,销售额307.48亿元人民币(不足50亿美元),同比增长24.9%,占公司总收入比例约16%.

"终端很多的创新是在于软件和应用方面,而我们期望华为的手机能成对消费者产生粘性,希望它是一个有灵性的东西,成为消费者的宠物."郭平说,华为研发人员中70%从事软件研发.

华为正大胆"押宝"谷歌(GOOG.O)的Android手机操作系统,其生产的智能手机基本上都采用该系统.华为终端有限公司首席营销官徐昕泉此前在另一个与路透的访问中称,力争未来三年内手机发货量进入全球前三,收入进入全球前五.[ID:nCH0106390]

华为加快向非电信领域挺进的一个重要原因,是其当前正面临的成长瓶颈.电信运营商在3G(第三代移动通讯)建设上的投资正在放缓,而4G网络建设尚未大规模展开,在此背景下,企业业务和终端消费电子产品(智能手机和平板电脑等)成为华为寄予厚望的两大新引擎.

**收购华赛以加强企业业务**

华为正在向类似"全能型"IT供应商转型的高调亮相,在非电信运营商的企业客户群中争夺更多订单,而该市场多年来一直为思科(CSCO.O)和惠普(HPQ.N)所占据.

华为加强投资于该市场的一个最新信号是,近日宣布以5.3亿美元收购美国赛门铁克(SYMC.O)持有的双方合资企业的49%股权,预计交易将在明年第一季度完成,该协议还需经监管部门批准,但分析师和企业管理层认为不会遇到什麽阻力,因该合资公司设在香港.

"以前大家对华为有多大的决心和力度进入企业市场还有观望,做出收购华赛的决定之後,我们的合作夥伴和客户不会对此不会再有任何疑虑."郭平说,华赛此前主要业务集中在中国,在海外市场没有很好利用华为的渠道和网络,与华为整合後,有望更好解决这个短板.

他并表示,预计在收购华赛後,不会有裁员行为,截止目前,华为赛门铁克还有不少资本金结余.但他没有透露更多细节.

"现在当务之急是完成交易和必要的审批,不管是什麽样的整合方案,影响都不大.华为一直是华赛的控股方,而且绝大多数的管理干部都是华为派出去的."郭平说.

华为没有透露在企业业务市场的具体目标,比如中短期的市场份额、重点投资的海外市场等.但郭平称,在技术的准备程度上,华为"没有任何问题",现阶段更主要是希望在渠道和合作夥伴的发展上加强力量.

"我认为华为进入全球主要路由器的提供商行列不是问题."他说.

业界通常将为电信运营商以外的行业所建的数据通信网络统称为企业网.华为面向企业用户提供的产品主要有路由器、交换机等传统数据通信产品以及网络管理、统一通信等解决方案.

华为赛门铁克于2008年2月在香港成立.主营业务是提供和开发网络安全、存储和系统管理解决方案.据赛门铁克向美国政权交易委员会(SEC)提交的最新年度报告,华赛自成立以来一直亏损.从2008年2月至2010年12月,赛门铁克因在合资公司持有的股份而蒙受了1.23亿美元的亏损.

**不会放弃美国市场**

虽然一直未能成功叩开美国市场的大门,但华为对该市场仍寄予厚望.郭平称,华为目前在美国市场的份额还很小,而该市场增长空间巨大,因而会持续进行投资.

"我们在美国是长期投资的心态,不会因为短期的挑战而放弃.电信设备、终端和企业业务在美国都有研发和销售的各种活动,我们接下来还会持续在美国的投资活动."他说.

迄今为止,华为一直没有赢得过主要美国电信运营商的大型合同,但其手机等产品已开始在美国市场销售.

去年5月,华为计划以200万美元收购美国小型公司3Leaf的专利,但美国监管机构以国家安全为由,拒绝批准该项交易.今年2月,华为被迫放弃收购3Leaf.[ID:nCN1617373](完)