〔中国企业〕新希望集团将设立海外投资基金,聚焦农产品领域--董事长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月16日电---中国新希望集团[NWHOP.UL]董事长刘永好周三表示,该公司本月将设立一支海外基金,主要投资国内外农产品领域.
他在出席中国海外投资峰会间隙对记者表示,该基金已确认的国际投资者包括新加坡淡马锡[TEM.UL]、美国ADM(ADM.N)以及日本三井物产(8031.T).该基金将由新希望集团管理.
刘永好并称,有关该基金的细节将在11月21日北京的启动仪式上宣布.
新希望集团拥有中国最大的动物饲料加工厂,并为深圳上市公司新希望(000876.SZ)的母公司.(完)
--编译 丁琦;审校 杜明霞
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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