〔中国企业〕新希望集团将设立海外投资基金,聚焦农产品领域--董事长

路透香港11月16日电---中国新希望集团[NWHOP.UL]董事长刘永好周三表示,该公司本月将设立一支海外基金,主要投资国内外农产品领域.

他在出席中国海外投资峰会间隙对记者表示,该基金已确认的国际投资者包括新加坡淡马锡[TEM.UL]、美国ADM(ADM.N)以及日本三井物产(8031.T).该基金将由新希望集团管理.

刘永好并称,有关该基金的细节将在11月21日北京的启动仪式上宣布.

新希望集团拥有中国最大的动物饲料加工厂,并为深圳上市公司新希望(000876.SZ)的母公司.(完)