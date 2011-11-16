〔香港经济〕IMF料明年经济增速将放慢至4%,联系汇率仍为最佳选择

路透香港11月16日电---国际货币基金组织(IMF)预期,随着外需转弱,香港今年的经济增长将会减慢至5.75%,明年进一步放慢至4%.同时,楼价上升对租金以至消费物价造成的滞後影响,或于明年持续一段时间.

IMF预期,香港的通胀于今年底将达5.5%,明年则维持在4-5%之间.

香港今年第三季本地生产总值(GDP)按年增长放缓至4.3%,今年全年的最新经济增长预测为5%.另外基本消费物价通胀至第三季达6.1%,首九个月平均为4.9%.今年整体和基本消费物价通胀率预测分别至5.2%和5.3%.

此外,IMF并支持香港自1983年起实行将港元与美元挂钩的联系汇率制度是最佳的选择.

"建议放弃货币发行局制度而将港元改与一篮子货币挂钩或实施某种形式的爬行钉住汇率制度的想法都存有误差...,这些改变不会令香港享有更多的货币自主权,反而会牺牲了28年来努力经营的货币和金融稳定."IMF访港代表团周三发出的初步总结指出.

"我们会密切注视全球的最新发展,并采取适当措施应对外围可能出现的逆转."财政司司长曾俊华说.

该报告中并指出,目前环球经济的情况已达到一个危险的警界点.欧元区的风险增加,其中政策的不明朗因素,加上主权债务问题与银行体系受压,继而对实体经济造成影响.

"若这些下行风险真的发生,香港将透过贸易及金融渠道受到严重冲击."IMF报告称.

此外,虽然内地经济硬着陆的风险不大,但一旦出现会令香港经济出现大幅波动;内地的经济困难情况,也可能促使香港房地产市场回落.

**多种对策应对经济风险**

该组织称,香港政府拥有多种对策可采用,例如减税、向市民直接发放款项,以及对小型企业的财政支援.在可行的情况下,政府亦应加快已上马的基建项目.

在物业市场方面,IMF代表团指出,目前难以评估当前楼市放缓会否持续.过去几年推高物业市场的多个因素仍然存在,但另一方面,按揭息率逐步向上,土地供应增加,并且市场对未来价格趋升的预期已有所缓和.这些逆向力量可能足以令市场降温,但现时宣称胜利却仍是言之尚早.

若未来几个月住屋价格恢复升势,当局应进一步收紧宏观审慎政策、提高物业税及增加土地销售.

IMF表示,香港的信贷增长的速度比一般情况较快,以外币贷款尤其明显.国际经验显示,如果商业周期逆转,信贷增长迅速可能会令平均信贷质素下降;另贷款上升亦对银行融资造成压力.

此外,IMF并肯定香港成为领先离岸人民币中心的地位,但就建议当局提供更多讯息促进市场进一步发展,包括人民币货品及服务贸易结算的方向、人民币资金流向,及香港金融机构所持的人民币资产负债的定期资讯等.(完)

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