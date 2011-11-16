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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 13:55 BJT

〔香港新股〕中国多金属矿业IPO拟筹资高至2.5亿美元,今天推介--文件

路透香港11月16日电---据路透周三获得的文件显示,云南省矿业公司--中国多金属矿业(China Polymetallic Mining Ltd.)的香港IPO(首次公开发售)拟筹资高至2.5亿美元,今天开始预先推介.

文件显示,中国多金属初步拟发售5亿股新股(未计入超额配售权),筹资1.5-2.5亿美元,其中60%所得款项将用于收购和发展更多有色金属及或贵金属资源,另外23%款项于开发现有的矿.

中国多金属今天开始预先推介,初步计划于11月28日至12月8日路演,12月8日定价及15日在联交所挂牌上市.

花旗(C.N)负责是次IPO安排.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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