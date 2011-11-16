〔香港新股〕中国多金属矿业IPO拟筹资高至2.5亿美元,今天推介--文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月16日电---据路透周三获得的文件显示,云南省矿业公司--中国多金属矿业(China Polymetallic Mining Ltd.)的香港IPO(首次公开发售)拟筹资高至2.5亿美元,今天开始预先推介.
文件显示,中国多金属初步拟发售5亿股新股(未计入超额配售权),筹资1.5-2.5亿美元,其中60%所得款项将用于收购和发展更多有色金属及或贵金属资源,另外23%款项于开发现有的矿.
中国多金属今天开始预先推介,初步计划于11月28日至12月8日路演,12月8日定价及15日在联交所挂牌上市.
花旗(C.N)负责是次IPO安排.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。