《路透峰会》中国王朝酒业对至明年上半年业绩看法谨慎,行业成长趋理性(更新版)

(新增细节及投行报告)

* 王朝对明年上半年业绩看法仍谨慎

* 高端产品占比提高,有助改善毛利率

* 明年整体葡萄酒行业成长20%,趋理性

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港11月16日电---面对进口葡萄酒的挑战,中国市占率第三大的本土品牌业者--王朝酒业(0828.HK)周三表示,将以改善产品结构以及加大推广来因应.但公司尚在渠道重整的阵痛期,公司对明年上半年的业绩仍持"谨慎"看法.

随着居民收入增加以及品酒文化改变,王朝执行董事黄亚强在参加路透峰会时指出,公司将把产品结构中高端产品的占比提高,同时也会加强在二三线城市布局,寻找优质的大卖场及分销商,拓宽销售渠道.

"高端产品目前销量占比大约在10-15%,希望可以提高到20%,...这个很快可以做到,短的一年,长的两年以上,"现年37岁的黄亚强说.

他所指的高端产品,是指出厂价格在每瓶100元人民币以上的酒品.

不过,他也表示,公司渠道改革的效益需要时间显现,对于今年整年,甚至到明年上半年的业绩看法仍"谨慎".然而,在公司改变产品结构後,预料下半年毛利率将较上半年有所回升.

由于分销渠道重整令销量减少,以及制酒原材料成本上升,令以"Dynasty"为主品牌的王朝酒业2011年中期净利按年下降54%至0.53亿港元,毛利率亦由上年同期的50%下降至42%;中期营收则仅小增1%至7.9亿港元,主因平均出厂价格提高.

中金先前一篇研究报告指出,王朝酒业分销渠道改革将在2012年末完成,预料明年营收成长可望重拾动力,营业额按年增长双位数字.该投行给予"逢低买进"评级,目标价2.19港元.

王朝酒业周三收盘下挫4.57%至2.09港元,股价今年迄今跌了约51%,表现较大盘恒生指数.HSI的约18%为差.

**行业成长趋理性**

随着品酒习惯由传统的白酒(烈酒)转向有着时尚象徵的葡萄酒,中国成为全球葡萄酒消费增长最快的市场,其中进口葡萄酒成长十分快速.内地媒体此前预计,未来五年,中国红酒消费量预计将达1,500亿元规模,占全球红酒市场份额的20%-25%,其中进口红酒将达800亿.

面对进口酒的挑战,黄亚强指出,进口酒在品质及品牌文化上有较强的优势,然而,在中国地区,销售渠道建置也非常重要.这也是王朝进行渠道的改革原因之一.

"在(内地市场)竞争最明显是体现在渠道方面,王朝通过现有的渠道,会有一定的竞争力."他说.

除了正面迎战外,王朝同时也代理来自法国、意大利及美国等酒庄的酒类,目前进口酒销售占整体营业额不到10%,未来两三年将拉高至20%.

先前分销集中在少数"大客户"的制度,导致公司难以掌控酒类售价,王朝近年改变原有制度,在区域设立更多的代理商,同时公司也目标设立100家专门店,用以品牌形象建置及推广.

"我们现在已经开业的专门店已经有50、60家,还有一些也在进行,年底应该可以完成目标."黄亚强说.他表示,专门店的成本较高,现阶段王朝仍以分销为主,分销占公司营收九成以上.

黄亚强同时预估,今年内地整体葡萄酒行业销售量约为200万吨,明年仍能见到20%增长.然而,经过2009-2011年的火爆增长,整体行业成长将较为理性.

北京尚普信息咨询公司分析师崔幸芳预计,十二五(2011-2015年)期间,中国有望跻身全球葡萄酒消费市场六强,年增速达15%以上,目前排名第八.

2005年1月在港交所上市的王朝酒业,主要股东为天津市政府持有的天津发展控股(0882.HK)以及法国葡萄酒及烈酒营运商Remy Cointreau(RCOP.PA),现有产品为红葡萄酒、白葡萄酒、起泡葡萄酒、冰酒、以及白兰地.

其主要对手为中国食品(0506.HK)的长城品牌,以及张裕00869.SZ20869.SZ的同名品牌.(完)