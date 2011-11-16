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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 16:30 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘下跌2%,中资保险股下挫

路透香港11月16日电---香港股市周三收低,受中资保险股以及地产股疲势拖累,市场成交低迷;因投资者担心欧洲债务危机蔓延,对风险资产规避情绪加重.

恒生指数.HSI收低2%,至18,960.9点.恒生国企指数.HSCE收跌2.87%,至10,332.09点.

沪综指放量收挫2.5%,创近两个月来最大单日跌幅,并跌破10日和60日均线,金融和地产等权重股领跌.[.SSCN]

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