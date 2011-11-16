〔香港股市〕恒生指数收盘下跌2%,中资保险股下挫

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月16日电---香港股市周三收低,受中资保险股以及地产股疲势拖累,市场成交低迷;因投资者担心欧洲债务危机蔓延,对风险资产规避情绪加重.
恒生指数.HSI收低2%,至18,960.9点.恒生国企指数.HSCE收跌2.87%,至10,332.09点.
沪综指放量收挫2.5%,创近两个月来最大单日跌幅,并跌破10日和60日均线,金融和地产等权重股领跌.[.SSCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选