〔路透专访〕华为已在全球获得逾40个LTE商用网络合同--高层

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透香港11月17日电---全球第二大电信设备制造商--华为技术有限公司[HWT.UL]周四称,目前在全球已获得超过40个LTE商用网络合同,预计明年来自LTE商用合同的销售收入将翻倍.
华为LTE产品线总裁应为民在参加"亚洲移动通信大会"间歇接受路透专访时做上述表示.他并称,在上述40多个LTE合同中,已有19个正式发布并投入使用.
"欧洲和亚洲的客户是主要的订单来源,而美洲的建设量目前没有欧洲大."他说.
LTE是长期演进技术(Long Term Evolution)的英文首字母缩写,很多大型电信运营商把LTE看作第四代移动通讯(4G)的新标准,计划倾注大量资金打造更高速度的网络.和黄电讯、日本软银(SOFTBANK)(9984.T)和NTT DOCOMO(9437.T)等都已发布了LTE商用网络.(完)
--记者 黄运涛/李千仪; 审校 林高丽
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老