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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 17:32 BJT

〔中港个股〕高盛在中国工商银行H股持股量降至10.11%

路透香港11月16日电---据联交所周三的资料显示,美国投行高盛(GS.N)在中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)H股的持股量由12.13%降至10.11%.

此前高盛寻求出售24亿股工行股份,涉资高至15.4亿美元,价格介乎每股4.88-5港元.[ID:nCN1209244]

联交所的资料显示,高盛于11月14日申报减持17.52亿股工行H股,每股平均代价为4.88港元.本次减持後其持股量降至约87.78亿股,或10.11%.

工行H股周三收跌3.33%,报4.65港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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