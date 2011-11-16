〔中港个股〕高盛在中国工商银行H股持股量降至10.11%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月16日电---据联交所周三的资料显示,美国投行高盛(GS.N)在中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)H股的持股量由12.13%降至10.11%.
此前高盛寻求出售24亿股工行股份,涉资高至15.4亿美元,价格介乎每股4.88-5港元.[ID:nCN1209244]
联交所的资料显示,高盛于11月14日申报减持17.52亿股工行H股,每股平均代价为4.88港元.本次减持後其持股量降至约87.78亿股,或10.11%.
工行H股周三收跌3.33%,报4.65港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。