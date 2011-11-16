〔香港个股〕中航科工获长实增持股权,逆市收涨逾一成(更新版)

(新增分析师评论和背景)

* 获长实增持刺激股价大涨

* 盘中曾涨17%,收盘升逾一成

* 分析师料公司未来续获母公司注资

路透香港11月16日电---获亚洲首富李嘉诚旗下长实(0001.HK)增持股权的中航科工(2357.HK)周三股价逆市亮丽表现,最多曾大升近17%,收盘仍涨10.57%,创两个半月以来收市新高.

中航科工早盘曾大涨16.9%,触及4.09港元的三个月高位.收盘升幅收窄,报3.87港元;恒生指数.HSI收挫2%.

"(入股)这反映李嘉诚对中国航空工业持正面看法."中银国际分析师许民乐表示.

据香港联交所周二的资料显示,长实于上周五按每股平均价3.396港元,购入中国航空整机及航空零部件生产商--中航科工464.4万股H股,涉资约1,577万港元.本次增持後,长实持有中航科工总股本约2.05%,持有H股比例则由4.79%升至5.02%.[ID:nCH0087065]

"我们已接获了李先生增持股权的通知,有关资料亦已在联交所上作出披露."中航科工董事会秘书闫灵喜表示.

中银国际此前已给予中航科工"买入"评级,许民乐说,相信中航科工母公司中航工业集团未来将会继续将资产注入上市公司.

中航科工主要开发和生产直升机、通用飞机及支线飞机,公司并持有多家内地上市公司包括中航光电(002179.SZ)、中航电子(600372.SS)、哈飞股份(600038.SS)和洪都航空(600316.SS)等的股权.(完)

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