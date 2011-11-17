〔表格〕香港华润创业第三季净利按年跌18.4%,至8.63亿港元

路透香港11月17日电---从事中国消费品业务的香港华润创业有限公司(0291.HK)周四公布,截至2011年9月30日止三个月及1-9月业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度第三季 2010年度同期

净利 863 1,058

营业额 30,795 24,447

2011年度1-9月 2010年度1-9月

每股盈利(港元) 1.01 2.21

净利 2,432 5,301

营业额 84,025 66,427

注:1. 华创2010年度净利及每股盈利包括出售思捷中国股权的一次性收益.

2. 华创业务范围包括零售、啤酒、食品及饮品.该公司与SABMillerSAB.L合资成立华润雪花,以销量计算,华润雪花是中国最大的啤酒企业. (完)

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