〔表格〕香港华润创业第三季净利按年跌18.4%,至8.63亿港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月17日电---从事中国消费品业务的香港华润创业有限公司(0291.HK)周四公布,截至2011年9月30日止三个月及1-9月业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度第三季 2010年度同期
净利 863 1,058
营业额 30,795 24,447
2011年度1-9月 2010年度1-9月
每股盈利(港元) 1.01 2.21
净利 2,432 5,301
营业额 84,025 66,427
注:1. 华创2010年度净利及每股盈利包括出售思捷中国股权的一次性收益.
2. 华创业务范围包括零售、啤酒、食品及饮品.该公司与SABMillerSAB.L合资成立华润雪花,以销量计算,华润雪花是中国最大的啤酒企业. (完)
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--记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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