《香港报摘》--经济日报11月17日

* 要闻版头条:

--欧债负面新闻不绝,市场再度关注环球经济前景,中港股市跌幅尤为明显,香港恒生指数.HSI昨失守19,000点关口.有券商指,市场不要过分聚焦欧债,而忽略中国通胀回落,有助放松银根的利好因素.

* 其他:

--比亚迪(1211.HK)近期股价反弹,高盛昨遂将该股由确信沽售名单中剔除,但预期比亚迪旗下数项业务的盈利能力,仍有可能转差,因此维持给予该股"沽售"评级,维持目标价为12.19港元,相等于明年市盈率为95倍.

--长实(0001.HK)及和黄0013.HK透过各占50%权益的项目公司,以8.96亿元人民币,投得佛山禅城区土地,净用地面积为7.49万平方米,拟作住宅及商业用途,预计本周五签订买地合同.

--摩根士丹利亚洲(日本除外)指数(MSCI)昨宣布半年度检讨结果,早前幸保蓝筹股地位不失的思捷环球(0330.HK)与另一零售股李宁(2331.HK)双双被剔出指数.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.