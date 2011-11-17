《香港报摘》--经济日报11月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--欧债负面新闻不绝,市场再度关注环球经济前景,中港股市跌幅尤为明显,香港恒生指数.HSI昨失守19,000点关口.有券商指,市场不要过分聚焦欧债,而忽略中国通胀回落,有助放松银根的利好因素.
* 其他:
--比亚迪(1211.HK)近期股价反弹,高盛昨遂将该股由确信沽售名单中剔除,但预期比亚迪旗下数项业务的盈利能力,仍有可能转差,因此维持给予该股"沽售"评级,维持目标价为12.19港元,相等于明年市盈率为95倍.
--长实(0001.HK)及和黄0013.HK透过各占50%权益的项目公司,以8.96亿元人民币,投得佛山禅城区土地,净用地面积为7.49万平方米,拟作住宅及商业用途,预计本周五签订买地合同.
--摩根士丹利亚洲(日本除外)指数(MSCI)昨宣布半年度检讨结果,早前幸保蓝筹股地位不失的思捷环球(0330.HK)与另一零售股李宁(2331.HK)双双被剔出指数.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。