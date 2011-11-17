《香港报摘》--信报11月17日

* 头版头条:

--内地传媒报导,内地房企高息借款超过1万亿元人民币,大部分期限在1至2年,估计今年年底到期的超过1,000亿元;美银美林监察22间本港上市内房股中,今年年底需要偿还内地的项目贷款合共逾600亿元.

* 其他:

--和记电讯集团与中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)宣布,在奥地利共建的LTE网络正式启用,成为和记电讯第一个正式商用的LTE网络.LTE网络的应用可以提升奥地利的电讯速度及稳定性,优化整个无线网络系统.

--正在进行招股前推介的周大福珠宝的承销团近日积极邀请潜在基础投资者.据市场消息指出,与新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤关系密切的平安保险(2318.HK)(601318.SS)也是被洽商认购的对象,据知平保对认购兴趣大,但未决定是以基础投资者或国际配售方式入股.

--据市场消息指出,新华人寿IPO昨天已获中国证监会正式通过,其H股发行计划也将于今天在港交所(0388.HK)进行上市聆讯.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.