《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7839港元HKD=)
美国股市周三收低,道琼工业指数.DJI收跌190.57点,或1.58%,报11,905.59点;尾盘沽盘加速,因有关欧债危机对经济及银行体系的潜在影响的警告增多.[ID:nCN1224636]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 196.600 -2.39 67165 15.303 0.02
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.630 -4.39 126934 3.932 -2.66
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.140 -0.02 244298 76.500 0.00
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.150 -6.13 200954 20.835 -1.95
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 130.520 -2.85 38828 10.160 -0.98
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 102.020 -3.88 85968 7.941 -1.60
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.440 -3.68 827170 59.843 -1.49
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.480 -0.49 25357 4.708 -1.10
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.070 -2.27 397240 16.401 -1.08
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.130 -3.33 116726 20.339 -2.21
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.010 -5.84 89710 3.894 -1.92
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.710 -3.08 13087 4.158 -1.70
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.270 -4.27 7671 1.500 -50.50
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.490 -2.35 46533 0.388 -1.86 (完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。