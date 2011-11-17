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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月17日

路透香港11月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7839港元HKD=)

美国股市周三收低,道琼工业指数.DJI收跌190.57点,或1.58%,报11,905.59点;尾盘沽盘加速,因有关欧债危机对经济及银行体系的潜在影响的警告增多.[ID:nCN1224636]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 196.600 -2.39 67165 15.303 0.02

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.630 -4.39 126934 3.932 -2.66

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.140 -0.02 244298 76.500 0.00

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.150 -6.13 200954 20.835 -1.95

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 130.520 -2.85 38828 10.160 -0.98

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 102.020 -3.88 85968 7.941 -1.60

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.440 -3.68 827170 59.843 -1.49

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.480 -0.49 25357 4.708 -1.10

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.070 -2.27 397240 16.401 -1.08

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.130 -3.33 116726 20.339 -2.21

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.010 -5.84 89710 3.894 -1.92

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.710 -3.08 13087 4.158 -1.70

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.270 -4.27 7671 1.500 -50.50

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.490 -2.35 46533 0.388 -1.86 (完)

--整理 梁慧仪

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