〔香港新股〕信义玻璃称推迟分拆信义光能上市,因市况不利行业前景

路透香港11月17日电---中国汽车及建筑玻璃生产商--信义玻璃(0868.HK)表示,由于近期市况不利全球太阳能行业,故决定推迟太阳能玻璃业务--信义光能控股有限公司的分拆上市计划.

据此前路透获得的销售文件,信义光能的香港首次公开发行(IPO)最初计划集资5亿美元,但其後拟集资规模缩减至1.5亿美元.[ID:nCH0086239]

信义玻璃的声明称,由于近期全球资本市场的波动,以及若干欧洲国家的主权债务危机对全球太阳能行业造成长期不利影响,全球太阳能行业的未来发展仍不明朗,因此决定将分拆计划延迟到较後日期,但就未有说明确实日期.

未计入超额配售权,信义光能原计划发售5.2亿股股份,筹资高至1.5亿美元.其中九成股份作国际配售,一成股份作公开发售.

信义玻璃周三收报4.35港元,过去一个月升2.8%.(完)

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